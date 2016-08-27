Дженсон Баттон: "Я в чемпионате уже 17-й год, но до сих пор продолжаю учиться"

Пилот "Макларена" Дженсон Баттон подчеркнул, что в начале карьеры не думал, что будет выступать так долго. По словам Баттона, он до сих продолжает учиться, несмотря на то, что выступает в "Формуле-1" уже 17-й год.

- Помню, когда я только начинал выступать в "Формуле-1", то думал, что вряд ли буду выступать в гонках, когда мне исполнится 30, - цитирует F1News Баттона. А мне уже 36, и я всё ещё гоняюсь! Невероятно, как быстро летит время! Такое впечатление, что когда начинаешь сезон за рулём неконкурентоспособной машины, то сразу думаешь о следующем годе, ещё до старта первой гонки. Но теперь ситуация понемногу меняется в лучшую сторону – и вообще должен признать, что позитивного в моей карьере было больше.

300 Гран При – это действительно впечатляет, но, начиная выступать в "Формуле-1", ты не ставишь перед собой задачу достичь такого уровня и оставаться в этом спорте так долго. Но это здорово, ведь я видел, как он менялся, выступал в разных командах, на машинах с разными двигателями – V10, V8, а теперь с гибридными силовыми установками V6 – имел дело с шинами разных производителей. Все это позволяет многому научиться. Думаю, гонщики надолго остаются в "Формуле-1" в том числе и потому, что в ней происходят перемены. Я в чемпионате уже 17-й год, но до сих пор продолжаю учиться тем или иным вещам. Именно это важнее всего, и тогда ты сможешь получать удовольствие от работы и от жизни.