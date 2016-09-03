Дженсон Баттон: "Я не завершаю карьеру!"

Пилот "Макларена" Дженсон Баттон подчеркнул, что не собирается выступать за другую команду "Формулы-1". В следующем сезоне 36-летний британец будет выступать в роли посла "Макларена", а его место займет Стоффель Вандорн.

– Я рад, что стану послом "Макларена", – приводит Autosport слова Баттон. – Я счастлив вступить в новую роль, которую мы не раз обсуждали с Роном Деннисом. Я обожаю эту команду и твердо верю в то, что она состоит из лучших специалистов, с которыми я когда-либо работал.

Кроме того, я не собираюсь выступать за другой коллектив в "Формуле-1". И чтобы прояснить ситуацию, я подчеркну, что не завершаю карьеру! У меня есть контракт с командой до конца 2018 года. Я намерен упорно работать над совершенствованием машины. Уверен, что в будущем мне удастся сесть за руль нового автомобиля.