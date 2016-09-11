Дженсон Баттон: "В 2018 году могу вернуться еще сильнее"

Пилот "Макларена" Дженсон Баттон не исключил, что вернется в "Формулу-1" спустя год. Британец пропустит следующий сезон и уступит место в команде Стоффелю Вандорну.

– Это хорошее решение, – цитирует F1i Баттона. – Проведу время с семьей. Это меня радует. Чувствую себя как ребенок! Мне больше не придется беспокоиться о многих вещах. Смогу исполнить свои желания. Возможно, вернусь в 2018 году. Стану сильнее, потому что смогу перезарядить свои батареи за год. Посмотрю на "Формулу-1" с другой стороны. Это такой творческий отпуск, который мне пойдет на пользу. Думаю, моим болельщикам будет странно видеть "Формулу-1" без меня. Но они должны понять мой выбор.