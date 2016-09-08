Дженсон Баттон: "У "Формулы-1" туговато с молодой аудиторией"

Пилот "Макларена" Дженсон Баттон рад, что у "Королевских гонок" появится владелец из США. Текущий владелец чемпионата фонд CVC Capital Partners вот-вот должен продать свою долю акций другой корпорации Liberty Media, которой владеет медиамагнат и крупнейший землевледелец в США Джон Мэлоун. В собственности американца также значится бейсбольная команда "Атланта". Сумма сделки оценивается примерно в 8,5 миллиарда долларов.

– Сделка точно пойдет на пользу спорту, – цитирует Autosport Баттона. – Большинство других видов спорта быстро развивают данное направление и привлекают аудиторию помоложе, в отличие от "Формулы-1". Сейчас гонки смотрят в основном те, кто начал одновременно со стартом моей карьеры в чемпионате. А вот с молодой аудиторией у нас туговато.

Нам явна нужна помощь в данном вопросе. Только так наш спорт будет развиваться повсеместно, а не только в Великобритании, Японии и еще некоторых европейских странах. Но я уверен, что Берни Экклстоун все равно должен оставаться у руля. У него достаточно опыта в продвижении гонок.

Самое смешное то, что США как раз труднее всего покорялись "Формуле-1". У нас есть в календаре этап в Остине, но это всего лишь одна гонка для целой огромной страны. Надеюсь, что теперь "Королевские гонки" станут популярнее в США.