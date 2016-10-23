Дженсон Баттон: "Смена траектории на торможении во время обгона всегда была опасной"

Пилот "Макларена" Дженсон Баттон одобрил изменения правил со стороны ФИА, которые коснулись поведения гонщиков при обгоне. В частности, ФИА запретила пилотам менять траекторию при защите от обгона на торможении.

– Я думаю, это правильное решение, – цитирует F1i Баттона. – Мы давно в этом виде спорта и прекрасно понимаем, что такое движение при торможении во время обгона опасно. В этот момент все системы машины на пределе, сам гонщик – тоже. И такие действия приведут к серьезным последствиям для одного или другого участника обгона. Отмечу, что за 15 лет гонок этот вопрос не поднимался. Проблемы возникли только в последнюю пару лет. И я рад, что здравый смысл победил.