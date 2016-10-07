Дженсон Баттон: "С моим болидом что-то не так"

Пилот "Макларена" Дженсон Баттон после двух тренировок "Гран-при Японии" высказал предположение, что с его болидом не все в порядке. Чемпион мира-2009 закончил вторую тренировку с 16-м временем, тогда как его партнер Фернандо Алонсо показал восьмое время. Несмотря на то, что пилотов отделили всего 0,4 секунды, Баттон подозревает наличие серьезной проблемы на своем автомобиле.

– У Фернандо немного другие детали, однако мы должны быть более конкурентоспособными на длинных отрезках, чем сейчас, – цитирует Autosport Баттона. – Мы сильно отстаем и должны внимательно все изучить. Дело в какой-то проблеме, а не в неверных настройках. Обычно темп на длинных отрезках является моей сильной стороной, но сегодня все оказалось наоборот.

Шины "софт" держатся у меня максимум один круг, и все. Деградация резины настолько сильная, что становится очевидным, что с моим автомобилем что-то не в порядке. Что-то явно не работает, поэтому к завтрашнему дню нужно многое поменять.

Квалификационный темп оказался не таким уж и низким, просто круг получился не очень. Между седьмым и 16-м местом плотность результатов высоченная. Между нами всего 0,4 секунды. Если не допустить ни одной ошибки, то можно рассчитывать на проход в третий сегмент. Мне не удался быстрый круг, потому что я заблокировал передние колеса на торможении. Но это всего лишь тренировка. Завтра мы будем более конкурентоспособными и будем бороться за топ-10.