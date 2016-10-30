10:22 | ФОРМУЛА-1

Дженсон Баттон: "Позиция в конце первой десятки на старте не так уж и хороша"

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Пилот "Макларена" Дженсон Баттон признался, что его команда не могла рассчитывать на попадание в третий сегмент квалификации "Гран-при Мексики". Британец показал 13-й результат.

– Я показал лучший круг на старых шинах во втором сегменте, – цитирует Grand Prix Баттона. – А новые шины не успели прогреться, и я потерял время. В первом секторе трассы не удалось найти баланс. Вероятно, 11-е или 12-е место было бы нашим максимумом. Но и эта позиция не так и плоха. Тем более, я начну гонку с чистой стороны трассы. Когда ты в первой десятке стартует восьмым или девятым, это не очень хорошо на самом деле. Потому что ты ограничен в выборе шин, а выигрыш по позиции не так и велик в сравнении с тем, что есть у нас сейчас. Думаю, наш гоночный темп будет лучше квалификационного.

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