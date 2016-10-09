Дженсон Баттон: "По сути, вторая домашняя трасса стала для "Макларена" проклятием"

Пилот "Макларена" Дженсон Баттон выразил разочарование 18-м местом в гонке "Гран-при Японии". Его партнер по команде Фернандо Алонсо стал 16-м.

– Я очень плохо стартовал, – цитирует F1i Баттона. – Проблема возникла в задней части автомобиля, где мы меняли многие настройки. Темп слишком сильно падал. Мы провалили эту гонку. Финишировать на 18-м месте – это катастрофа. Эта трасса, которая стала для нас вторым домом, по сути, оказалась каким-то проклятием. Мы не могли быть на ней конкурентоспособными.