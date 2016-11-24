23:20 24 ноября | ФОРМУЛА-1

Дженсон Баттон: "Мы увидим серьезный прогресс команд по ходу сезона-2017"

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Пилот "Макларена" Дженсон Баттон считает, что изменение технического регламента в "Формуле-1" в следующем году пойдет на пользу спорту и зрителям. Как ожидается, новые правила сделают машины агрессивнее с точки зрения вида и быстрее на несколько секунд на круге. Но, по мнению британца, главным преимуществом будет возможность доработки и достижения прогресса по ходу сезона.

– Существенные изменения в следующем году пойдут на пользу "Формуле-1", – цитирует Autosport Баттона. – Мы увидим серьезный прогресс команд по ходу сезона – это нравится людям.

В прошлые годы если машина была неконкурентоспособна, команда могла развивать ее, как "Макларен" в 2009 году. Сейчас такого нет. Если ваша машина быстра в начале сезона, то вы будете выигрывать весь год. Если нет, то вы не сделаете ее намного быстрее до конца года. Этого не хватало в последнее время. Прогресс команд по ходу сезона сделает гонки намного интереснее.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/38440-batton-novyy-reglament-sdelaet-gonki-namnogo-interesnee

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