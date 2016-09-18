Дженсон Баттон: "Коснулся колесом стены в 14-м повороте, но не думал, что это приведет к поломке"

Пилот "Макларена" Дженсон Баттон доволен тем, как вела себя машина в квалификации "Гран-при Сингапура". Британец показал 13-й результат, сойдя с дистанции по ходу второго сегмента из-за поломки заднего колеса.

– Я коснулся стены колесом в 14-м повороте, но не думал, что машина получила повреждение, – цитирует Motorsport Баттона. – Думал, просто потер краску на стене. Но оказалось, что колесо сломалось, к тому же случился прокол. Это удивительно и печально. Уик-энд в целом непростой, я не мог поддерживать темп Алонсо, мне не нравился баланс машины. Но в квалификации все получалось хорошо, настройки заработали. Я получал удовольствие, но инцидент все испортил.