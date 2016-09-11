Дженсон Баттон: "Хэмилтон станет чемпионом в 2016 году"

Пилот "Макларена" Дженсон Баттон считает, что его бывший напарник по команде и действующий гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон возьмет верх над Нико Росбергом в сражении за чемпионский титул в финальной части сезона-2016. За семь этапов до конца чемпионата пилотов разделяют всего два очка и, по мнению британца, наиболее высокие шансы у его соотечественника.

– На мой взгляд, чемпионом станет Льюис… Гонка в Монце сложилась для него не лучшим образом, но я думаю, что он вновь выиграет титул, – цитирует Autosport Баттона. – Ему удалось нивелировать огромное отставание. Все забывают, как далеко он был после начала сезона, но за три гонки смог сократить весь этот гандикап. Когда у Льюиса все в порядке с машиной, он стабилен, впечатляюще выступает в квалификациях и очень силен в гонках. Психологически он намного сильнее, чем раньше. У него хорошие шансы на четвертый чемпионский титул.