Дженсон Баттон: "Хэмилтон - самый быстрый пилот в квалификации в истории "Формулы-1"

Бывший гонщик "Формулы-1" Дженсон Баттон рассказал о совместном выступлении с Льюисом Хэмилтоном в "Макларене". Гонщики провели вместе три сезона - с 2010 по 2012 год.

- У нас были интересные отношения, - цитирует Sky Sports Баттона. - Я перешел в команду из "Брауна", где выиграл чемпионат в 2009 году, он стал чемпионом годом ранее в составе "Макларена". Я перешел к нему в команду, если так можно сказать. Я искал вызов для того, чтобы конкурировать с ним.

Мы оба британцы, выступали за британскую команду, оба чемпионы мира, новые чемпионы мира. На нас оказывалось серьезное давление, и мне это очень нравилось. Льюис был невероятно быстрым. Думаю, он был самым быстрым пилотом в квалификациях в истории "Формулы-1". В гонках же я мог навязать ему борьбу. За три года мы многое выиграли вместе.