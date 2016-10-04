Дженсон Баттон: "Гран-при Японии" - яркое событие любого сезона"

Пилот "Макларена" Дженсон Баттон выразил радость в связи с предстоящим "Гран-при Японии". Также британец выразил надежду на то, что его команде удастся добиться приемлемого результата в предстоящей гонке.

– Трасса Сузука невероятна, она единственная в своем роде в календаре, – цитирует Autosport Баттона. – Ее можно назвать идеальной трассой, поскольку здесь есть все, что хочет гонщик. Она быстрая, техничная, сложная и очень интересная, поэтому я ее считаю одной из лучших.

Моя победа здесь в 2011-м является особенной, потому что когда вкладываешь столько сил, лучшей наградой является прекрасный результат. "Гран-при Японии" – яркое событие любого сезона . Я люблю возвращаться сюда, а поклонники украшают этот этап.

Они поддерживают нас на 110 процентов всю неделю с первой минуты приезда в Токио. Гонщиков всегда подпитывает такой энтузиазм. Это еще один домашний "Гран-при" для моей команды, мы будем очень заняты весь уик-энд. Надеюсь, мы сможем показать прекрасную борьбу и добиться высокого результата, чтобы порадовать преданных поклонников.