15:18 | ФОРМУЛА-1

Дженсон Баттон: "Гонка в Абу-Даби будет последней в моей карьере"

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Пилот "Макларена" Дженсон Баттон принял решение завершить карьеру в "Формуле-1". Ранее сообщалось, что 36-летний британец пропустит только следующий год, а потом может вернуться, но он решил, что предстоящая гонка в Абу-Даби станет для него последней.

– Я думаю, что ближайший "Гран-при" будет для меня последним, – цитирует ВВС Баттона. – Я больше не чувствую желания участвовать в "Формуле-1". Надеюсь, у меня останутся от гонок самые лучшие воспоминания, потому что я приходил в них с большими мечтами. Рад, что смог завоевать свой чемпионский титул. Доволен тем, чего удалось достичь за эти годы.

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