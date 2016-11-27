Дженсон Баттон: "Гонка для меня уже не так важна"

Пилот "Макларена" Дженсон Баттон не понимает, что случилось с его машиной на 12-м круге гонки "Гран-при Абу-Даби". Британец вынужден был сойти с дистанции в последней в карьере гонке в "Формуле-1".

– У меня сломалось переднее правое колесо. Не знаю, что случилось, – цитирует ВВС Баттона. – Гонка уже не так важна сейчас. Все в целом имеет значение. Болельщики, все мои механики, сотрудники, люди, окружающие меня. Это был эмоциональный день, удивительный уик-энд. Я наслаждался каждой секундой. Пойду отдыхать и выпью холодного пива.