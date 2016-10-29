09:20 | ФОРМУЛА-1

Дженсон Баттон: "Цель "Макларена" - заработать очки на "Гран-при Мексики"

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Гонщик "Макларена" Дженсон Баттон считает, что его команде по силам выйти в финал квалификации "Гран-при Мексики". Тем не менее, по его словам, набранные очки по итогам воскресной гонки важнее всего.

- Думаю, мы находимся на границе первой десятки, - цитирует F1 News Баттона. - Пробиться туда будет сложнее, чем в предыдущей гонке, но оказаться на одну позицию за ее пределами не так уж и плохо – проще выбирать стратегию. Конечно, мы постараемся пробиться в финал квалификации, но гоночная стратегия гораздо важнее, наша цель – заработать очки.

Дополнительная информация

http://www.f1news.ru/news/f1-116385.html

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