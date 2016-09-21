Джеки Стюарт: "Возможно, Льюиса Хэмилтона отвлекает от гонок его стиль жизни"

Трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт считает, что спад в результатах пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона может быть связан с его стилем жизни. За шесть гонок до конца сезона-2016 Хэмилтон проигрывает своему партнеру Нико Росбергу в общем зачете восемь очков.
– Подобный спад может случиться, когда ты постоянно добиваешься успеха и тебе все дается легко, – цитирует Autosport Стюарта. – Но как только дела идут уже не так хорошо, ты начинаешь выступать слабо. Возможно, тебя начинает отвлекать твой образ жизни. В таком случае на вершине тебя замещает другой гонщик, который выступает лучше и стабильнее.
Дополнительная информация
http://autosport.com.ru/f1/36666-styuart-vozmozhno-lyuisa-otvlekaet-ot-gonok-ego-stil-zhizni
Dionis741
Это Стюарт мягко намекнул Хэмильтону, что бухать надо поменьше?
15:59