Джеки Стюарт: "Возможно, Льюиса Хэмилтона отвлекает от гонок его стиль жизни"

Трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт считает, что спад в результатах пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона может быть связан с его стилем жизни. За шесть гонок до конца сезона-2016 Хэмилтон проигрывает своему партнеру Нико Росбергу в общем зачете восемь очков.

– Подобный спад может случиться, когда ты постоянно добиваешься успеха и тебе все дается легко, – цитирует Autosport Стюарта. – Но как только дела идут уже не так хорошо, ты начинаешь выступать слабо. Возможно, тебя начинает отвлекать твой образ жизни. В таком случае на вершине тебя замещает другой гонщик, который выступает лучше и стабильнее.