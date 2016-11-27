20:37 | ФОРМУЛА-1

Джеки Стюарт: "В мое время никто бы не повел себя так, как Хэмилтон"

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Трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт считает, что Льюис Хэмилтон вел себя недостойно на последних кругах гонки "Гран-при Абу-Даби". Британец, который одержал победу, сбросил темп, чтобы позволить Себастьяну Феттелю и Максу Ферстаппену догнать преследующего его Нико Росберга, который все же финишировал вторым и стал чемпионом.

– Я думаю, что в мое время никто бы так себя не повел, – цитирует Sky Sports Стюарта. – Мы иначе относились к приказам команды, которая ему говорила, чтобы он прибавил темп. Льюису повезло, что "Мерседес" сейчас доминирует. Признавать победы и поражения – это требует определенного достоинства. Он одержал десятую победу в году, так что должен быть счастлив. К тому же у него уже есть три чемпионских титула. Уверен, что в будущем он еще поборется за чемпионство.

 

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