Джеки Стюарт: "В мое время никто бы не повел себя так, как Хэмилтон"

Трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт считает, что Льюис Хэмилтон вел себя недостойно на последних кругах гонки "Гран-при Абу-Даби". Британец, который одержал победу, сбросил темп, чтобы позволить Себастьяну Феттелю и Максу Ферстаппену догнать преследующего его Нико Росберга, который все же финишировал вторым и стал чемпионом.

– Я думаю, что в мое время никто бы так себя не повел, – цитирует Sky Sports Стюарта. – Мы иначе относились к приказам команды, которая ему говорила, чтобы он прибавил темп. Льюису повезло, что "Мерседес" сейчас доминирует. Признавать победы и поражения – это требует определенного достоинства. Он одержал десятую победу в году, так что должен быть счастлив. К тому же у него уже есть три чемпионских титула. Уверен, что в будущем он еще поборется за чемпионство.