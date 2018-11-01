Джеки Стюарт: "У Феттеля уже не такой ясный ум, как раньше"

Трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт считает, что Себастьян Феттель больше никогда не сможет опередить в чемпионате "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона. Немец и британец боролись за титул в нынешнем сезоне, и он достался Хэмилтону.

– Думаю, что Феттель свой пик уже прошел, поэтому Льюис остается единственным таким, – цитирует Bild Стюарта. – Конечно, Феттель может еще вернуться, но ему будет очень тяжело, потому что после такого сезона начинаешь больше в себе копаться. Он пришел в "Формулу-1" в 20 лет и за шесть сезонов четыре раза выиграл титул. Я очень ценю Себастьяна, он отличный пилот, эмоциональный, техничный. Но в нынешнем сезоне его ум не был таким ясным, как ранее. Нельзя продолжать обвинять всех. Если вы боретесь за титул и видите, что ваш маневр может вам же создать проблемы, то не делайте его. Выждите момент.