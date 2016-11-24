Джеки Стюарт считает, что "Ред Булл" может помешать чемпионским планам Росберга

Трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт считает, что пилоту "Мерседеса" Нико Росбергу нельзя расслабляться перед последней гонкой в Абу-Даби. Немец лидирует в личном зачете, опережая на 12 очков Льюиса Хэмилтона, и ему будет достаточно даже третьего места, если британец победит.

– Я думаю, что оба "Ред Булла" могут быть очень и очень конкурентоспособными, – цитирует The Guardian Стюарта. – Их роль может оказаться определяющей в гонке в Абу-Даби. Всего же я вижу четырех пилотов, которые способны нарушить планы Росберга, если тот вдруг захочет провести гонку без риска, на минимально необходимый результат.