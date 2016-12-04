Джеки Стюарт: "Росберг сделал все, что нужно"

Трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт считает, что Нико Росберг поступил верно, завершив карьеру. Немец объявил о своем решении после завоевания чемпионства в этом году.

– Немногие пилоты имели мужество и мудрость, чтобы уйти на пике славы, – цитирует The Telegraph Стюарта. – Он взял титул и принял такое решение. Разумеется, оно далось ему нелегко. Но Нико умен и, конечно, сделал все, что нужно. Очень тяжело выбрать правильное время для ухода. Конечно, свою роль сыграло то, что он женат и имеет маленького ребенка. Время покажет, был ли он прав. Многие пилоты возвращались, хотя обычно это было неудачно. Могу поздравить Росберга с блестящей карьерой.