12:32 | ФОРМУЛА-1

Джеки Стюарт: "Росберг идеально выполняет свою работу"

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Трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт выразил восхищение пилотированием Нико Росберга. На данный момент немец опережает в личном зачете своего партнера по "Мерседесу" Льюиса Хэмилтона на восемь очков.

– В Малайзии Хэмилтон и Росберг будут сражаться исключительно друг с другом, – цитирует Autosport Стюарта. – Нико делает свою работу идеально. Сейчас он не допускает ошибок. Я уверен, что если бы даже Даниэль Риккьярдо подобрался ближе к Росбергу в Сингапуре, ему было бы невероятно сложно обогнать Нико. Пока что у него все получается, но восемь очков лидерства... этого недостаточно. Что касается Хэмилтона, то в последних гонках он выступал не лучшим образом.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36832-styuart-ferrari-dezorientirovana-rosberg-idealen

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