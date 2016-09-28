Джеки Стюарт: "Росберг идеально выполняет свою работу"

Трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт выразил восхищение пилотированием Нико Росберга. На данный момент немец опережает в личном зачете своего партнера по "Мерседесу" Льюиса Хэмилтона на восемь очков.

– В Малайзии Хэмилтон и Росберг будут сражаться исключительно друг с другом, – цитирует Autosport Стюарта. – Нико делает свою работу идеально. Сейчас он не допускает ошибок. Я уверен, что если бы даже Даниэль Риккьярдо подобрался ближе к Росбергу в Сингапуре, ему было бы невероятно сложно обогнать Нико. Пока что у него все получается, но восемь очков лидерства... этого недостаточно. Что касается Хэмилтона, то в последних гонках он выступал не лучшим образом.