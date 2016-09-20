13:28 | ФОРМУЛА-1

Джеки Стюарт: "Мы все надеемся, что тотальное доминирование "Мерседеса" подойдет к концу"

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Трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт высказал мнением, что чемпионом мира по итогам текущего сезона станет пилот "Мерседеса" Нико Росберг, а не его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Немец опережает британца в личном зачете на восемь очков.

– Восемь очков преимущества – это ничто, – цитирует Autosport Стюарта. – Но, начиная с гонки в Спа, Росберг кажется мне более спокойным. Он производит впечатление более сильного и стабильного гонщика. В конце сезона именно его я вижу новым чемпионом мира. Что касается Льюиса, то он явно быстрее и агрессивнее Росберга. Но в отношении тактики и стратегии он проигрывает. К тому же он уже трижды становился чемпионом.

Жаль, что "Ред Булл" и "Феррари" не могут навязать им борьбу в каждой гонке. В противном случае телевизионная аудитория резко бы увеличилась. Мы все надеемся, что тотальное доминирование "Мерседеса" когда-нибудь подойдет к концу. Однако я не против.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36645-dzheki-styuart-niko-rosberg-stanet-chempionom-mira

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