Джеки Стюарт: "Карьера Феттеля уже начала угасать"

Бывший гонщик "Формулы-1", трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт полагает, что лучшие годы пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля уже остались позади. Напомним, в нынешнем сезоне он проиграл борьбу за чемпионство Льюису Хэмилтону.

- Мне кажется, карьера Себастьяна уже начала угасать, тогда как Льюис Хэмилтон все еще прогрессирует, – цитирует Стюарта Autosport. – Конечно, Феттель еще может повернуть всё вспять, но после таких сезонов это сделать очень трудно, поскольку ты начинаешь относиться к себе слишком критично. Он пришел в Ф-1 в 20 лет и уже к 26 годам стал четырехкратным чемпионом. Но невозможно продолжать обвинять всех вокруг. Если ты борешься за титул и понимаешь, что тот или иной маневр может иметь негативные последствия, не нужно даже пытаться его делать. Нужно уметь дожидаться подходящего момента. Мне нравится Себастьян, он отличный гонщик. Он очень эмоционален, а в техническом отношении, возможно, лучший. Но чистоты рассудка ему не хватает – он утратил это качество.