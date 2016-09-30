Джеки Стюарт: "Феррари" выглядит дезориентированной без Эллисона"

Трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт считает, что "Феррари" ошиблась, расставшись по ходу сезона с техническим директором Джеймсом Эллисоном. Специалист покинул команду в рамках перестройки структуры "Феррари".

– Потеря Эллисона посреди сезона заставляет "Феррари" чувствовать себя неловко, – цитирует Gazzetta Dello Sport Стюарта. – Команда очень на него полагалась, потому что Эллисон был лидером. Потребуется время, чтобы перестроиться. Ему удалось завоевать доверие сотрудников, объединить команду. Это выдающийся инженер. "Феррари" выглядит дезориентированной без него. Команда не понимает, почему еще не выиграла ни гонки в этом сезоне. Уход Джеймса привел к нестабильности.