Два спонсора отказались от продления контракта с Шумахером

Две компании отказались от подписания новых спонсорских контрактов с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером, сообщает Maquina do Esporte. Среди компаний производитель часов Audemars Piguet и немецкий производитель дверей Hormann. Ранее от продолжения сотрудничества с Шумахером отказались четыре компании.

Спортсмен серьезно пострадал в декабре 2013 года во время катания на лыжах во французском Мерибеле. Шумахер получил черепно-мозговую травму, после чего был введен в состояние искусственной комы. Немцу сделали несколько операций.

В сентябре 2014 года он начал восстановление на своей вилле в Швейцарии, где была построена небольшая клиника. За спортсменом наблюдают 15 специалистов. Неделя работы персонала и аренды оборудования обходится в сумму до 130 тысяч евро. Чтобы покрыть расходы, семья Шумахера продала дом в Норвегии и личный самолет. Действительное состояние здоровья Шумахера держится в секрете.