Два гонщика "Ред Булла" столкнулись в гонке "Гран-при Азербайджана"

Пилоты "Ред Булла" сошли с дистанции на 41-м круге гонки "Гран-при Азербайджана". Макс Ферстаппен оборонял свою позицию от атак Даниэля Риккьярдо на протяжении большей части гонки. В первом повороте австралиец врезался в голландца, и оба гонщика завершили борьбу, вылетев с трассы.

Напомним, что на первом круге дистанции сошел российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин, который столкнулся с Фернандо Алонсо на "Макларене".