11:12 | Формула-1

Доходы "Формулы-1" сократились впервые за десять лет

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Доходы "Формула-1" снизятся впервые за 10 лет, информрует The Independent. Полный финансовый отчет за 2017 год будет готов к 1 марта 2018 года. Сокращение дохода составит 1 процент по сравнению с предыдущим годом. Как отмечается, это может сказаться на призовых участников – они могут сократиться на 5,9 процента. Напомним, что прошедший год стал первым для "Формулы-1" под управлением американской корпорации Liberty Media.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Radej

Кто-то ошарашен? Удивлен? Не думаю. Хотя может это просто так совпало? ))

12:43