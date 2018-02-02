Доходы "Формулы-1" сократились впервые за десять лет

Доходы "Формула-1" снизятся впервые за 10 лет, информрует The Independent. Полный финансовый отчет за 2017 год будет готов к 1 марта 2018 года. Сокращение дохода составит 1 процент по сравнению с предыдущим годом. Как отмечается, это может сказаться на призовых участников – они могут сократиться на 5,9 процента. Напомним, что прошедший год стал первым для "Формулы-1" под управлением американской корпорации Liberty Media.