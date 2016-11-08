15:00 | ФОРМУЛА-1

Дитрих Матешиц: "У Карлоса Сайнса-младшего большое будущее в "Формуле-1"

0
0
0

Владелец "Ред Булла" Дитрих Матешиц высказал мнение, что у пилота "Торо Россо" Карлоса Сайнса-младшего большой потенциал. Функционер отметил, что в следующем году характеристики болидов дочерней команды "Ред Булла" будут улучшены.

– Большое ли будущее у Сайнса? Конечно, это возможно, – цитирует Marca Матешица. – Карлос является прекрасным, харизматичным, талантливым спортсменом и человеком. Его проблема в том, что в "Ред Булле" прекрасно выступают Ферстаппен и Риккьярдо. Кроме того, "Торо Россо" сегодня не способна бороться за высокие места, но здорово, что Сайнс останется в команде на следующий год, потому что рабочие характеристики болида будут значительно улучшены.

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ