Дитрих Матешиц: "Сочувствую Ферстаппену. Но что мы можем сейчас сделать?"

Владелец "Ред Булла" Дитрих Матешиц выразил сожаление по поводу выступления Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне. Голландец смог добраться до финиша только в шести гонках из 12.

– Я сочувствую Максу: 50 процентов финишей – это недопустимо, – цитирует Speed Week Матешица. – Конечно, мы понимаем, что не сможем сохранить его, если не предложим ему конкурентоспособную машину. Но что мы можем сделать сейчас? Мы не можем получить двигатель "Мерседеса" или "Феррари", а "Хонда" нам не поможет.