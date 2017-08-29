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19:54 | ФОРМУЛА-1

Дитрих Матешиц: "Сочувствую Ферстаппену. Но что мы можем сейчас сделать?"

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Владелец "Ред Булла" Дитрих Матешиц выразил сожаление по поводу выступления Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне. Голландец смог добраться до финиша только в шести гонках из 12.

– Я сочувствую Максу: 50 процентов финишей – это недопустимо, – цитирует Speed Week Матешица. – Конечно, мы понимаем, что не сможем сохранить его, если не предложим ему конкурентоспособную машину. Но что мы можем сделать сейчас? Мы не можем получить двигатель "Мерседеса" или "Феррари", а "Хонда" нам не поможет.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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george64

А Рик в это время гоняется в параллельном мире... ))

21:26