Дитрих Матешиц: "Ферстаппен напоминает Айртона Сенну"

Владелец "Ред Булла" Дитрих Матешиц заявил, что пилот команды Макс Ферстаппен напоминает легендарного Айртона Сенну. Тем не менее функционер подчеркнул, что голландцу нужно развивать свой талант.

– Если мы говорим о природном таланте, силе духа и мужестве, то Ферстаппен уже успел показать, что он похож на Сенну, – цитирует Marca Матешица. – Но ему необходимо развивать свои навыки, скорость и силу в течение ближайших лет. Мы не знаем, продолжит ли он прогрессировать, но мы знаем, что потенциал у него есть.