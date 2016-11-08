18:44 | ФОРМУЛА-1

Дитер Матешиц: "Ред Булл" ни единой секунды не думал об уходе из "Формулы-1"

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Владелец "Ред Булла" Дитер Матешиц признался, что команда не рассматривала возможность ухода из "Формулы-1", о чем ходили разговоры в прошлом году. В минувшем сезоне сложилась ситуация, когда "Ред Булл" остался без поставщика двигателя, поскольку "Феррари" и "Мерседес" отказались от сотрудничества. Австрийцам пришлось заключить соглашение с "Рено".

– Честно говоря, мы никогда не думали об уходе из "Формулы-1", о чем писали год назад СМИ, – цитирует Marca Матешица. – Ни единой секунды не думали об уходе. Хотя в теории, конечно, всякие обстоятельства можно придумать. Например, мы не смогли бы участвовать в гонках, если бы так и не нашли поставщика двигателей.

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