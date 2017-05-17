Дитер Цетше: "Соперничество "Мерседеса" и "Феррари" идет на пользу "Формуле-1"

Генеральный директор концерна "Даймлер" Дитер Цетше доволен тем, как начался сезон в "Формуле-1". В первых гонках обозначилось равное соперничество "Мерседеса" и "Феррари".

– С точки зрения спорта и всех фанатов острая борьба между "Мерседесом" и "Феррари" может быть только полезной, – цитирует F1i Цетше. – Я рад, что наши соперники сделали большой шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. Хотя мои нервы, конечно, не ценятся (смеется). Я всегда говорил, что лучший способ стать чемпионом в "Формуле-1" – опередить соперника всего на одно очко.