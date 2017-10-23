Директор "Мерседеса": "Ферстаппен заслужил подиум"

Директор "Мерседеса" Ники Лауда подверг критике работу стюардов на "Гра-при США" после инцидента с наказанием пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена. Напомним, что голландец занял третье место по итогам гонки, однако из-за штрафа на пять секунд опустился на четвертую строчку.

– Им не стоит вмешиваться в такие ситуации, – цитирует Auto Motor und Sport Лауду. – Это обычный обгон. Я не могу представить более глупое решение. Ферстаппен заслужил подиум.

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