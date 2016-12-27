Директор "Макларена" предложил "Формуле-1" брать пример с НФЛ

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун заявил, что "Формула-1" должна брать пример маркетинговой работы с НФЛ. Он считает, что подобная рекламная работа может принести чемпионату больший успех. Ранее пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон также заявил, что ориентируясь на футбольную лигу "Формула-1" может привлечь больше болельщиков на трибуны.

- Нам необходимо проанализировать формат гоночного уик-энда, чтобы понять, каким образом мы сможем привлечь болельщиков на трибуны, и насколько близко мы можем подпустить их к командам и пилотам, – цитирует Autosport Браун. – До начала очередных выходных, мы должны устраивать большое мероприятие.

Я считаю, что организаторы "Супер Боула" делают отличную работу: вовлечение болельщиков в это событие просто громадное. Они приезжают в город, который принимает финал, за неделю до игры. Нам нужно сделать 21 "Супер боул" по всему миру.