Директор "Хааса": "Мы не ждем от своего основного пилота ошибок дебютанта"

Директор "Хааса" Гюнтер Штайнер отметил, что пилот его команды Ромен Грожан допустил грубую ошибку во время гонки "Гран-при Азербайджана". Француз вылетел в стену в режиме машины безопасности, не справившись с управлением, когда шел на шестом месте.

– Мы не ждем такой ошибки дебютанта от своего основного пилота, – цитирует F1i Штайнера. – Мы не сполна используем потенциал машины для набора очков. Команда должна быть гораздо лучше расположена в Кубке конструкторов, потому что у нас хороший болид. В Баку остались ни с чем, хотя могли претендовать на большие очки. Упускаем слишком много возможностей.