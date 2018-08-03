Ди Реста может перебраться в "Формулу-Е"

Бывший пилот "Формулы-1" Пол Ди Реста может продолжить карьеру в "Формуле-Е". Шотландец рассматривается в качестве кандидата на пост призового пилота новой команды HWA, которая появится в новом сезоне в "Формуле-Е" в качестве дочерней команды "Мерседеса".

– Мне интересна "Формула-Е", – цитирует F1i Ди Ресту. – Это гонки будущего. Думаю, что в свои 32 года я еще могу провести несколько хороших сезонов. Уже пробовал себя в гонках на выносливость, но "Формула-Е" меня привлекает больше. Особенно если в дело вскоре вступит "Мерседес".