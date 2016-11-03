Ди Монтедземоло подверг критике руководство "Феррари"

Бывший босс "Феррари" Лука ди Монтедземоло намекнул, что нынешний президент концерна Серджо Маркьонне зря давал большие обещания перед началом сезона. Он заявлял, что "Феррари" сможет бороться за чемпионство.

– В "Формуле-1" нужно иметь достаточно терпения, чтобы понимать, что в одночасье победить невозможно, – цитирует F1i ди Монтедземоло. – Если вы не уверены, что сможете бороться за титул, то не должны громко кричать, что выиграете чемпионат. Нужно быть терпеливыми и доверять своим сотрудникам.