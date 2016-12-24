Дэйв Райан: "У некоторых людей предвзятое мнение о Верляйне"

Спортивный директор "Манора" Дэйв Райан признался, что был удивлен, узнав, будто некоторые специалисты и гонщики негативно относятся к Паскалю Верляйну. 22-летний немец рассматривается в качестве потенциальной замены Нико Росберга в "Мерседесе".

– У некоторых людей предвзятое мнение о Паскале, и это плохо, – цитирует Autosport Райана. – Верляйн абсолютно честен, он пытается показать лучший результат. Это невероятный талант. Люди говорят, что он высокомерен, но я ничего подобного не видел. Если вы потратите пять минут на общение с ним, то быстро поймете, какой он замечательный человек. Паскаль полностью сосредоточен на своей работе.