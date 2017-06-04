Деймон Хилл: "Ферстаппен в Монако перегнул палку"

Чемпион мира Деймон Хилл считает, что пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен должен быть осторожнее в своих высказываниях. Голландец в Монако во время гонки резко выражал недовольство по радио, обращаясь к своему инженеру.

– Каждый пилот должен понимать, что его переговоры могут транслироваться в прямом эфире по телевидению, – цитирует F1i Хилла. – Нужно обращать внимание на свои слова. Макс в Монако перегнул палку. Стало казаться, что у него всегда возникают трения с командой, если вдруг стратегия работает на так, как ожидалось. Но Макс довольно зрелый парень. Его присутствие делает гонки более увлекательными и захватывающими.