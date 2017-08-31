Дэвид Шумахер хочет в будущем выступать в "Формуле-1"

Гонщик Дэвид Шумахер, сын Ральфа Шумахера, в будущем хочет выступать в "Формуле-1". В следующем году 16-летний пилот перейдет из картинга в "Формулу-4".

– Конечно, я хочу попасть в "Формулу-1" и выступать там вместе со своим кузеном Миком, – приводит F1i слова Шумахера. – Давление из-за знаменитой фамилии? Ожидания просто выше. Из-за этого первые несколько лет я гонял под фамилией моей матери Бринкман, хотел так снизить давление со стороны СМИ.



Очевидно, что у меня два кумира: мой отец и, конечно, мой дядя Михаэль, просто потому, что он самый успешный гонщик всех времен. Но мой отец тоже был очень хорош.