Дэвид Култхард: "Преемником Хэмилтона вижу Расселла"

Бывший гонщик "Формулы-1" Дэвид Култхард считает, что в "Мерседесе" Льюиса Хэмилтона должен заменить Джордж Расселл. По словам шотландца, Хэмилтон может задуматься об уходе из "Формулы-1" после 2020 года.

– Это должно быть в его голове, – цитирует ВВС Култхарда. – После 2020 года преимущество "Мерседеса" может быть менее очевидным. А Льюис уже начинает записывать музыку. Так долго быть в "Формуле-1" довольно тяжело, это адское напряжение. Его преемником вижу молодого Расселла. Он уже входит в программу развития "Мерседеса". Нужно подумать о нем. Это большой талант, имеющий потенциал. После "Формулы-2" он может попробовать себя на сезон-два в "Форс Индии", например.