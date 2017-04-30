Дэвид Култхард: "Квят в тандеме с Сайнсом сможет быстро прогрессировать"

Бывший пилот "Макларена" и "Ред Булла" Дэвид Култхард выразил мнение в интервью "СЭ", что Даниилу Квяту по силам вернуться в "Ред Булл". Он также отметил: "Гран-при" в Сочи – возможность показать Россию всему миру.

– У Даниила Квята получится вернуться в "Ред Булл" или стать пилотом топ-команды?

– Да. Его будущее в его руках. Понимаю, что Квяту было обидно возвращаться в "Торо Россо". Но мы все видим: то, что сделал Ферстаппен – уникально для человека его возраста. Дело не в том, что Даниил плох, просто Макс феноменально хорош. Это один из тех самых уникальных гонщиков. Я желаю Квяту удачи и думаю, что в тандеме с Карлосом Сайнсом он сможет быстро прогрессировать.

– Чем особенна трасса в Сочи?

– Знаете, здесь нет той невероятной атмосферы, как в Монако или Сильверстоуне. Нет большой истории. Но это возможность показать Россию всему миру. Трасса здесь непростая, это отмечают все гонщики. Но я всегда приезжаю в Сочи с удовольствием. Здесь классная еда и это редкое место, где могу спеть в караоке. (Мария МАРКОВА)

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