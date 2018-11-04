Дэвид Култхард: "Хэмилтон - культовый британский гонщик. Не стоит забывать об этом"

Бывший пилот "Формулы-1" Дэвид Култхард считает, что в Великобритании недостаточно высоко оценивают достижения пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, который в нынешнем году вновь стал чемпионом мира.

- Он абсолютно исключительный гонщик, в этом нет никаких сомнений, – цитирует Култхарда Autosport. – Нравится вам его стиль жизни или нет, стоит признать, что он является культовым британским гонщиком, и не нужно об этом забывать. Мне кажется, в Великобритании как-то вообще не принято особо праздновать свои успехи. Посмотрите на Америку – у них есть Мировая серия бейсбола. По сути, чемпионат США, не более, но они именуют его не иначе как первенство мира. Мы же не привыкли праздновать свои успехи. А достижений у нас немало, и не только в области автоспорта. И нам стоит больше об этом говорить.

Напомним, Льюис Хэмилтон стал пятикратным чемпионом "Формулы-1"