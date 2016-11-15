Деннис покинул пост руководителя "Макларена" из-за конфликта с акционерами

Глава "Макларена" Рон Деннис покинул свой пост из-за конфликта с акционерами команды. Ему принадлежит 25 процентов акций, и он предпринимал попытку выкупить акции других владельцев через китайский консорциум, что только усугубило конфликт между ними. В итоге акционеры приняли решение отправить Денниса в отставку.

– Я разочарован решением акционеров уволить меня, – цитирует AFP Денниса. – Хотя все предупреждали, что это может иметь негативные последствия для команды. Моя задача теперь заключается в том, чтобы команда, которую я строил много лет, продолжала работать, чтобы 3,5 тысячи сотрудников были при деле. Я продолжу в качестве акционера "Макларена" защищать интересы команды.

Деннис управлял "Маклареном" с 1981 года. С тех пор при его участии она выиграла десять титулов с пятью разными пилотами.