Дэниэл Риккьярдо: "Так приятно, что получилось завоевать поул"

Пилот команды "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо подвел итоги квалификации "Гран-при Мексики". Он занял первое место, а его партнер Макс Ферстаппен стал вторым.

- Я знал, что шансы есть, – цитирует Риккьярдо Autosport. – На тренировках мне не удавалось проехать чистый круг. Но Макс с самого начала уик-энда демонстрировал, что у нас действительно хороший темп. Нужно было только собрать круг воедино. Услышав от команды о завоеванном поуле, я испытывал облегчение, ведь прежде стартовал первым только на трассе в Монако. Так приятно, что это получилось сделать здесь. Борьба была плотной. "Ред Булл" стартует с первого ряда в полном составе. Это отличный результат для нашей команды.

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