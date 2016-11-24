19:02 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Жду зиму, чтобы передохнуть"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят рассказал, что ждет окончания сезона, поскольку хочет "перезарядить батарейки". Россиянин выразил уверенность в том, что в следующем сезоне результаты команды будут улучшены.

 
Даниил КВЯТ (слева).Даниил Квят: "Следующий сезон будет только зрелищнее"

– Не могу сказать, что у меня какое-то особенное настроение, – цитирует F1News Квята. – Я просто жду зиму, чтобы немного отдохнуть, перезарядить батарейки и начать снова тренироваться. В следующем году с физической точки зрения управлять машиной станет сложнее, поэтому нужно подготовиться как можно лучше. Хорошо, что у нас есть несколько месяцев.

– Вы довольны тем, как в "Торо Россо" проводят концовку сезона? Есть уверенность в том, что в следующем сезоне результаты будут выше?

– Да. В целом, я с хорошим настроением жду начала межсезонья. Мы знаем, с чего нужно начать подготовку к следующему году. Хорошо, что я останусь в "Торо Россо". Мы отлично знаем друг друга и продолжим напряженно работать.

– Какой самый главный урок вы выучили в этом сезоне?

– Я знаю, что это за урок, но не стану о нем рассказывать. Простите. Я кое-чему научился, но предпочитаю не распространяться на эту тему.

Дополнительная информация

http://www.f1news.ru/interview/Kvyat/117000.shtml

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