Даниил Квят: "Жду не дождусь, когда этот год закончится"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят признался, что вел переговоры с другими командами. Тем не менее, он отметил, что доволен подписанием нового контракта со своей нынешней командой.

- Конечно, в какой-то степени стало спокойнее на душе после продления контракта с "Торо Россо", но сейчас в моей жизни в целом все складывается очень неплохо, так что я вполне доволен, - цитирует F1 News Квята. - Впереди ещё несколько гонок, но этот год такой длинный, что я уже, если честно, жду не дождусь, когда он закончится.

- Вы вели переговоры с другими командами? Был шанс куда-то перейти?

- Разумеется, были какие-то контакты, поскольку меня волновало моё будущее, но в итоге решение было принято в мою пользу, и все остальное уже не имеет значения. Важно, что я остаюсь с "Ред Булл", и это меня более чем устраивает.