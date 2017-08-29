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Даниил Квят: "Я сделал все, что мог. Жду решения "Ред Булла"

Даниил КВЯТ. Фото AFP
Даниил КВЯТ. Фото AFP
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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят надеется, что команда как можно скорее продлит с ним контракт на следующий год. Россиянин подчеркнул, что сделал все для этого, хотя в его активе всего четыре очка, что на 34 меньше, чем у партнера по команде Карлоса Сайнса.

– Я просто выполняю свою работу, – цитирует Sky Sports Квята. – Если "Ред Булл" доволен этим, я останусь с ним. Просто жду решения команды. Чем оно будет раньше, тем лучше. Я не могу повлиять на все, что происходит на трассе. Кажется, я сделал все, что мог. Команда обладает достаточной информацией.

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spetrov

А чем можно быть довольным, объективно говоря? Каковы результаты хоть какие-нибудь?

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