Даниил Квят: "Я сделал все, что мог. Жду решения "Ред Булла"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят надеется, что команда как можно скорее продлит с ним контракт на следующий год. Россиянин подчеркнул, что сделал все для этого, хотя в его активе всего четыре очка, что на 34 меньше, чем у партнера по команде Карлоса Сайнса.

– Я просто выполняю свою работу, – цитирует Sky Sports Квята. – Если "Ред Булл" доволен этим, я останусь с ним. Просто жду решения команды. Чем оно будет раньше, тем лучше. Я не могу повлиять на все, что происходит на трассе. Кажется, я сделал все, что мог. Команда обладает достаточной информацией.