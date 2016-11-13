Даниил Квят: "Я не упущу свой шанс в следующем году"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что новость о продлении контракта на следующий сезон позволила ему почувствовать себя более расслабленно. По его словам, в оставшихся гонках команда будет работать над новой платформой на 2017 год.

- Я чувствую себя более расслабленным, - приводит пресс-служба "Формулы-1" слова Квята. - Теперь не думаю о том, что следующая гонка может стать для меня последней. Очень рад остаться частью семьи "Ред Булла". Надеюсь, в последних стартах получится завоевать одно или два очка. Я хочу выжать максимум из машины, но одновременно с этим буду работать с инженерами, чтобы на 2017 год сделать более сильную платформу.

Следующий сезон должен быть лучше этого, потому что мы будем использовать двигатели "Рено", которые хорошо показали себя в "Ред Булле". У меня будет шанс показать свой потенциал. Поверьте, я не упущу его.