15:13 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Я не упущу свой шанс в следующем году"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что новость о продлении контракта на следующий сезон позволила ему почувствовать себя более расслабленно. По его словам, в оставшихся гонках команда будет работать над новой платформой на 2017 год.

- Я чувствую себя более расслабленным, - приводит пресс-служба "Формулы-1" слова Квята. - Теперь не думаю о том, что следующая гонка может стать для меня последней. Очень рад остаться частью семьи "Ред Булла"Надеюсь, в последних стартах получится завоевать одно или два очка. Я хочу выжать максимум из машины, но одновременно с этим буду работать с инженерами, чтобы на 2017 год сделать более сильную платформу.

Следующий сезон должен быть лучше этого, потому что мы будем использовать двигатели "Рено", которые хорошо показали себя в "Ред Булле". У меня будет шанс показать свой потенциал. Поверьте, я не упущу его.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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КолобокКолобков

Шанс-то на что????

15:58

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